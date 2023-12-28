Полиция Петрозаводска разыскивает пару, подозреваемую в краже

Парочку запечатлела камера видеонаблюдения.
Оперативники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личности граждан, которых запечатлела камера видеонаблюдения. Их подозревают в краже товара в одном из торговых центров.
Всех, кто что-либо знает о разыскиваемых, полиция просит звонить по номерам телефонов: 8 911 050 9802 или 02.
Конфиденциальность гарантируется, сообщили в МВД Карелии.
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