Полиция Петрозаводска разыскивает пару, подозреваемую в краже

Парочку запечатлела камера видеонаблюдения.

Оперативники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личности граждан, которых запечатлела камера видеонаблюдения. Их подозревают в краже товара в одном из торговых центров.

Всех, кто что-либо знает о разыскиваемых, полиция просит звонить по номерам телефонов: 8 911 050 9802 или 02.

Конфиденциальность гарантируется, сообщили в МВД Карелии.