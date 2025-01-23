Полиция установила, почему легковушка ушла с трассы в Карелии, откуда в больницу увезли трех человек - один в тяжелом состоянии

В дорожной аварии в Лахденпохском районе пострадали три пассажира перевернувшейся иномарки.

Сегодня, 29 января, в Лахденпохском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.



По предварительным данным, 69-летний водитель Renault Duster не учел дорожные и метеорологические условия. В результате иномарка съехала в кювет и опрокинулась.



В дорожной аварии пострадали три пассажира, их госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ.





Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии пострадавших. Так, у двух женщин 1957 и 1952 годов рождения — переломы, подозрение на черепно-мозговую травму. Третьего пострадавшего — 36-летнего мужчину с тяжелыми травмами и внутренним кровотечением — врачи сразу взяли в операционную. Он в тяжелом состоянии.