Полиция в Карелии нашла воров по видео с украденных ими камер наружного наблюдения

Преступление двух жителей Кеми попало на видео похищенных ими же камер наружного наблюдения, сообщили в МВД Карелия.

В полицию Кемского района обратился руководитель организации. Он сообщил, что неизвестные похитили две IP-камеры, установленные на фасаде одного из жилых домов города.

Сотрудники уголовного розыска просмотрели запись с места происшествия, которая велась на похищенные устройства до момента отключения. Благодаря ей полицейские установили подозреваемых — двух местных жителей 23 лет. На кадрах видно, как двое молодых людей рассматривают технику, пытаются её сорвать, а затем съёмка обрывается.

Молодые люди дали признательные показания. Они рассказали, что одну камеру им удалось продать, а деньги они потратили на спиртное.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. В настоящее время один из фигурантов заключён под стражу за ранее совершённое преступление, в отношении второго решается вопрос об избрании меры пресечения.