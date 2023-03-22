Полиция в Карелии обнаружила более 60 интернет-ресурсов для покупки наркотиков

В Карелии в 2022 году было выявлено 462 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Об этом сообщил сегодня в парламенте республики министр внутренних дел Дмитрий Сергеев.

По его словам, сотрудники органов внутренних дел за год изъяли из незаконного оборота более 125 килограммов наркотических средств, психотропных веществ и наркосодержащих растений.

В прошло году была пресечена деятельность 4 интернет-магазинов по продаже наркотиков и установлено 62 интернет-ресурса, размещающих информацию о местах приобретения, ценах, способах получения тех или иных видов наркотиков.