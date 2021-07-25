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Полиция в Карелии задержала несовершеннолетнего угонщика-кофемана

Новости. Криминал
14:26, 26 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

В Сортавале задержали 17-летнего юношу, который украл в магазине 15 банок кофе, а позже пытался угнать автомобиль, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Сортавальского района установили причастного к совершению двух правонарушений, совершённых этим летом в Сортавале. Подозреваемый – 17-летний ранее уже судимый за имущественные преступления житель Сортавалы.

По версии дознания, в июне юноша предпринял попытку угнать автомобиль, принадлежащий 25-летнему местному жителю.

Молодой человек признался в содеянном. Он рассказал, что, гуляя недалеко от своего дома, он обратил внимание на то, что машина не закрыта. Тогда юнец проник вовнутрь, попытался, соединяя провода зажигания, завести машину, однако безуспешно. Не осуществив задуманное, он покинул чужой автомобиль и отправился домой.

В июле несовершеннолетний вновь преступил закон. По версии дознания, в одном из магазинов города он похитил и в дальнейшем продал 15 банок кофе общей стоимостью 5,2 тыс. рублей. Момент совершения преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале.

Подозреваемый также дал признательные показания.

По двум фактам преступной деятельности возбуждены и расследуются уголовные дела. В настоящее время фигурант задержан.

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Комментарии

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Ирина
2021-07-26 14:29:08
Неудивительно.....такое нынче "воспитание"!?!
Гость
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