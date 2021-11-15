Полиция в Петрозаводске ищет мужчину, подозреваемого в грабеже (ВИДЕО)

Объявлен в розыск молодой человек, подозреваемый в совершении грабежа из сетевого магазина в столице Карелии.

По сообщению МВД Карелии, сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске устанавливают личность и местонахождение молодого человека, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в совершении грабежа из сетевого магазина Петрозаводска.

Всех, кому известна информация о разыскиваемом, полиция просит сообщить сведения по телефонам: +7 921 220 08 35, +7 909 178 52 54, +7 953 542 00 88.

Конфиденциальность гарантируется.

Ранее в Петрозаводске молодой человек украл духи в магазине и его разыскивала полиция.