Полиция ведет розыск водителя, сбившего подростка на велосипеде

Неизвестный человек на мотоцикле или квадроцикле сбил подростка, который ехал на велосипеде.

Пятого июня, в субботу, в дачном кооперативе «Сосновый бор» в селе Деревянное Прионежского района неустановленный водитель сбил 14-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Человек, сбивший подростка, скрылся. По предварительным данным, он был на квадроцикле или мотоцикле.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в Госавтоинспекции. В ГИБДД заявили, что обстоятельства происшествия уточняются, проводится проверка.

Сообщается, что сбитый ребенок травмирован. Он был доставлен в Детскую республиканскую больницу.

Инспекторы просят всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, обратиться в дежурную часть Прионежского отдела полиции по телефону 73-90-22.

Мать травмированного ребенка также ищет очевидцев ЧП.