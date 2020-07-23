890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Кадырову присвоили звание генерал-майора 14
23.07.2020 19:10
Дожди и грозы ожидаются в пятницу в Карелии 2
23.07.2020 17:00
Стало известно, какие суммы будут компенсировать при покупке туров по России
23.07.2020 16:25
За время пандемии в Карелии коронавирус выявлен у 12 медработников 5
23.07.2020 12:21
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии 4
23.07.2020 15:06
Прокуратура Карелии выяснила, что в Медвежьегорске хоронят людей в лесу, потому что закончилось место на кладбище 5
23.07.2020 13:06

Полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения фонтана в Петрозаводске

Новости. Криминал
10:46, 24 Июля 2020
фото: © кадр из видео/"РКС-Петрозаводск"
Загрузка...

По факту повреждения питьевого фонтана на набережной Варкауса возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

Так, 16 июля в отделе полиции №1 в Петрозаводске зарегистрировано заявление о повреждении питьевого фонтана в микрорайоне Октябрьский. Камера видеонаблюдения запечатлела молодых людей, ломавших фонтан.

В течение суток участковым уполномоченным полиции установлена личность одного из нарушителей – 18-летнего петрозаводчанина. Именно он толкнул короб с фонтаном, но не повредил его. В отношении данного молодого человека составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Чуть позднее полицейскими установлен и второй участник этих событий. Им оказался 21-летний петрозаводчанин. Он признался в содеянном и пояснил, что в тот вечер находился в состоянии алкогольного опьянения, а для чего повредил объект, сам не знает.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 214 Уголовного кодекса российской Федерации. Ущерб от преступного деяния составил более 40 тысяч рублей. Оба молодых человек раскаялись в содеянном и принесли извинения жителям Петрозаводска.

Напомним, 15 июля, группа молодых людей из пяти человек опрокинула на землю питьевой фонтанчик в сквере на набережной Варкауса, который благоустраивает "РКС-Петрозаводск".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-24 10:59:51
Типичные навальнята - пособники протестанутой шелупони. Тоже протест выразили таким способом.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
17.07.2020, 14:01
Председателя городского совета Петрозаводска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей

Чтиво

23.07.2020 14:45
Частная жизнь
Доктор Воронцов ушел навсегда
Трагически оборвалась жизнь 32-летнего доктора Офтальмологического центра Карелии Андрея Александровича Воронцова.
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок" 28
23.07.2020 09:13
Нижнее бельё, купальники и пижамы с большой скидкой
21.07.2020 11:55
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»