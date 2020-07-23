Полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения фонтана в Петрозаводске

По факту повреждения питьевого фонтана на набережной Варкауса возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

Так, 16 июля в отделе полиции №1 в Петрозаводске зарегистрировано заявление о повреждении питьевого фонтана в микрорайоне Октябрьский. Камера видеонаблюдения запечатлела молодых людей, ломавших фонтан.

В течение суток участковым уполномоченным полиции установлена личность одного из нарушителей – 18-летнего петрозаводчанина. Именно он толкнул короб с фонтаном, но не повредил его. В отношении данного молодого человека составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Чуть позднее полицейскими установлен и второй участник этих событий. Им оказался 21-летний петрозаводчанин. Он признался в содеянном и пояснил, что в тот вечер находился в состоянии алкогольного опьянения, а для чего повредил объект, сам не знает.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 214 Уголовного кодекса российской Федерации. Ущерб от преступного деяния составил более 40 тысяч рублей. Оба молодых человек раскаялись в содеянном и принесли извинения жителям Петрозаводска.

Напомним, 15 июля, группа молодых людей из пяти человек опрокинула на землю питьевой фонтанчик в сквере на набережной Варкауса, который благоустраивает "РКС-Петрозаводск".