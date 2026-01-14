Полиция вычислила мошенника, который обманул жителя Карелии

Специалист оказался аферистом и продал несуществующий товар.
Полиция Медвежьегорска завершила расследование дела о мошенничестве. 42-летний житель Москвы обманул карельского автомобилиста при продаже запчастей для иномарки. Недобросовестный продавец дважды взял деньги и пропал с ними.
В конце августа 2022 года житель Медвежьегорска искал в интернете детали для ремонта своей машины. Ему не удавалось найти подходящий вариант, и знакомый порекомендовал «специалиста по запчастям» из Санкт-Петербурга.
Мужчина позвонил этому «специалисту». Тот пообещал заказать нужные запчасти и попросил предоплату в 22 тысячи рублей. Покупатель перевел деньги. Через месяц мошенник сообщил, что детали пришли, и нужно доплатить еще 77 тысяч рублей на их выкуп. Автовладелец снова перевел деньги.
После этого они договорились, что запчасти заберет родственник покупателя в Петербурге. Но мошенник под разными предлогами стал переносить дату встречи, а потом и вовсе перестал отвечать на звонки.
Следователи установили, что подозреваемый раньше работал автомехаником. Но в этот раз он не планировал помогать жителю Карелии и не заказывал никаких запчастей. Он просто хотел получить деньги. Мужчина перевел средства на счета своей бывшей сожительницы и ее сына-подростка, которые не знали о мошенничестве. Позже он вернул им банковские карты и уехал в Москву.
Обвиняемый признал вину и полностью вернул пострадавшему 99 тысяч рублей.
