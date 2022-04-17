Полиция выяснила, в каком районе Петрозаводска чаще бывает объявленный в розыск подозреваемый в кражах

Полиция Петрозаводска установила предполагаемое место нахождения подозреваемого в серии краж из магазинов, который находится в розыске.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Под подозрение попал Череповецкий Федор Федорович 1990 года рождения.



«Согласно имеющейся информации, преимущественно находится в районе Октябрьского проспекта, но может перемещаться как по всему Петрозаводску, так и по его окрестностям», - говорится в сообщении.



Всех, кто обладает сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 050 98 02, 8 921 011 86 96, 8 996 112 74 07. Конфиденциальность гарантируется.