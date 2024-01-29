Полиция задержала автомобильных воров в отдаленном районе Петрозаводска

По версии полиции, двое молодых людей угнали одну и вскрыли еще несколько машин на Птицефабрике.

Оперативники уголовного розыска Петрозаводска установили причастных к исчезновению автомобиля на Птицефабрике.



Сообщение об угоне иностранного внедорожника поступило в полицию утром 1 февраля. По предварительной информации, злоумышленники воспользовались тем, что ключи хозяин оставил в замке зажигания.



Выяснилось, что те же молодые люди проникли в салоны припаркованных неподалеку автомобилей. Ущерб устанавливается.



В первоначальных объяснениях указано, что машины были не заперты, сообщается в телеграм-канале МВД Карелии.



Подозреваемые попытались скрыться, но полицейские их нашли и задержали. Это молодые люди 18 и 17 лет. Угнанный внедорожник обнаружен в одном из населенных пунктов вблизи Петрозаводска.



Оперативные мероприятия продолжаются, уточнили в министерстве.