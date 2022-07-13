Полиция задержала мошенника, звонившего жителям Петрозаводска и убеждавшего их отдать деньги

Правоохранительные органы Петрозаводска установили личность человека, который выманивал деньги у пенсионеров под предлогом, что это необходимо их родственникам.

Об обстоятельствах дела рассказали в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступали заявления о от жителей города, по словам которых, им звонил неизвестный и сообщал, что их родственники якобы попали в беду. Для решения проблемы, по словам мошенника, требовалось передать деньги. За ними приезжал курьер. В итоге каждый потерпевший лишился от 300 до 600 тысяч рублей.

Установить личность мошенника удалось благодаря подразделению уголовного розыска, которое специализируется на раскрытии IT-преступлений. Подозреваемый был задержан при попытке скрыться — он садился в поезд, следующий до Москвы. Мошенник признался в совершении 7 преступлений.