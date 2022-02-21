Полиция задержала в школе Петрозаводска бывшего ученика в балаклаве, пытавшегося напасть на учителя

Сотрудники Росгвардии задержали в школе №46 Петрозаводска бывшего ученика, который зашел в класс и попытался ударить учителя истории Станислава Гайдука.

Инцидент произошел в минувший понедельник, днем 21 февраля.

Как стало известно «Столице на Онего», совершеннолетний молодой человек пришел в школу, чтобы «наказать» учителя за то, что тот якобы плохо преподавал.

Нападавший явился в школу в балаклаве, закрывавшей лицо, и ботинках-берцах, но эта одежда не вызвала никакой реакции у охраны. Молодой человек смог беспрепятственно пройти в класс, где находился учитель и другие ученики.

В МВД Карелии зарегистрирован факт произошедшего. Подробности выясняются.

Сам Станислав Гайдук пока не комментирует данный инцидент.