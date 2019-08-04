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Новости. Спорт
10:57, 04 Августа 2019
фото: Карельская федерация американского футбола

Полиция запретила матч по американскому футболу в Петрозаводске – команда уехала в Санкт-Петербург

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Заключительная игра сезона по американскому футболу из-за запрета МВД Карелии пройдет не в Петрозаводске, а в Санкт-Петербурге.

"Нынешний игровой сезон для нашей команды - большое испытание не только на игровом поле, но и за его пределами, - сообщается в группе Карельской федерации американского футбола. - К нашему глубочайшему сожалению вынуждены сообщить, что заключительная для нас игра регулярного сезона с вологодскими "Викингами" пройдет не в Петрозаводске, а в Санкт-Петербурге. Официальные соревнования в столице республики сейчас не проводятся по требованию МВД. Вместе с руководством стадиона "Спартак" и министерством спорта РК мы приложили максимум усилий для проведения игры в Петрозаводске, но успехом они не увенчались. Мы бесконечно благодарны нашим друзьям из санкт-петербургской академии МЧС, которые в форс-мажорных обстоятельствах предложили нам свое поле, а также вологодским "Викингам", ставшим вместе с нами заложниками ситуации и вошедшим в наше трудное положение».

Матч состоится в Санкт-Петербурге сегодня в 13 часов.

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Комментарии

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кир
2019-08-04 11:37:04
Сколько бездельников , а все сыты и одеты. Как пацаны в моем квартале, не работают, а пиво пьют каждый день. Господь, оторви нас от газовой трубы, а то присосались. Не можно так жить, барин.
Zim
2019-08-04 11:30:38
А почему МВД запретило соревнования? Что такого происходит в ПТЗ?
Os
2019-08-04 12:30:26
Zim, в центральной прессе писали уже об этом - футбольные (по обычному футболу) соревнования уже в июле запретили, и техническое поражение наши команды получили, теперь тоже в Питере. В Карелии нет спортивных сооружений, соответствующих требованиям безопасности проведения спортивных мероприятий.
однозначно
2019-08-04 11:09:34
Петрозаводцы в шоке. Как теперь жить без этих бездельников и ихних развлекушек. Судя по фото - стопроцентные хипстеры.
Гость
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