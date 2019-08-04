Полиция запретила матч по американскому футболу в Петрозаводске – команда уехала в Санкт-Петербург

Заключительная игра сезона по американскому футболу из-за запрета МВД Карелии пройдет не в Петрозаводске, а в Санкт-Петербурге.

"Нынешний игровой сезон для нашей команды - большое испытание не только на игровом поле, но и за его пределами, - сообщается в группе Карельской федерации американского футбола. - К нашему глубочайшему сожалению вынуждены сообщить, что заключительная для нас игра регулярного сезона с вологодскими "Викингами" пройдет не в Петрозаводске, а в Санкт-Петербурге. Официальные соревнования в столице республики сейчас не проводятся по требованию МВД. Вместе с руководством стадиона "Спартак" и министерством спорта РК мы приложили максимум усилий для проведения игры в Петрозаводске, но успехом они не увенчались. Мы бесконечно благодарны нашим друзьям из санкт-петербургской академии МЧС, которые в форс-мажорных обстоятельствах предложили нам свое поле, а также вологодским "Викингам", ставшим вместе с нами заложниками ситуации и вошедшим в наше трудное положение».

Матч состоится в Санкт-Петербурге сегодня в 13 часов.

