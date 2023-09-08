Поливомоечные машины и дорожные пылесосы прошли по улицам крупных районов Петрозаводска

Работы по поддержанию чистоты в городе ведут круглосуточно.
Поливомоечные машины и дорожные пылесосы убирают улицы Петрозаводска, чистоту поддерживают десятки рабочих и спецтехника, напомнили в паблике городской администрации 9 сентября.
Содержанием улиц в Петрозаводске занимаются ООО «Кондопожское ДРСУ» и субподрядные организации. Работы ведут круглосуточно во всех районах города.
Накануне поливомоечные машины задействовали на Ключевой, Древлянке и Кукковке. Дорожные пылесосы прошли по улицам Птицефабрики, Сайнаволока и Ключевой.
Ночью КамАЗы и тракторы на базе МТЗ убирали центральную часть города, днем - Кукковку и Первомайский район. Грунтовое покрытие на Зареке и Голиковке в порядок приводит грейдер, отметили в источнике.
В Петрозаводске продолжается работа по обеспечению видимости дорожных знаков и светофоров. Подрядчик срезает ветви кустов, мешающих обзору водителей, в Центре, на Зареке и в Октябрьском районе.
Кроме того, две мобильные бригады привели в порядок остановочные комплексы города. Ручная уборка мусора прошла на газонах и тротуарах Ключевой, Зареки, Древлянки, Октябрьского района и Центра.
За качеством работы следят специалисты администрации. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по номеру — 051.
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