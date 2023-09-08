Поливомоечные машины и дорожные пылесосы прошли по улицам крупных районов Петрозаводска

Работы по поддержанию чистоты в городе ведут круглосуточно.

Поливомоечные машины и дорожные пылесосы убирают улицы Петрозаводска, чистоту поддерживают десятки рабочих и спецтехника, напомнили в паблике городской администрации 9 сентября.



Содержанием улиц в Петрозаводске занимаются ООО «Кондопожское ДРСУ» и субподрядные организации. Работы ведут круглосуточно во всех районах города.



Накануне поливомоечные машины задействовали на Ключевой, Древлянке и Кукковке. Дорожные пылесосы прошли по улицам Птицефабрики, Сайнаволока и Ключевой.

Ночью КамАЗы и тракторы на базе МТЗ убирали центральную часть города, днем - Кукковку и Первомайский район. Грунтовое покрытие на Зареке и Голиковке в порядок приводит грейдер, отметили в источнике.



В Петрозаводске продолжается работа по обеспечению видимости дорожных знаков и светофоров. Подрядчик срезает ветви кустов, мешающих обзору водителей, в Центре, на Зареке и в Октябрьском районе.



Кроме того, две мобильные бригады привели в порядок остановочные комплексы города. Ручная уборка мусора прошла на газонах и тротуарах Ключевой, Зареки, Древлянки, Октябрьского района и Центра.



За качеством работы следят специалисты администрации. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по номеру — 051.