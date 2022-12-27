Полярное сияние озарило небо на севере Карелии (ФОТО)

Фотограф запечатлел свечение в Лоухском районе.
Удивительно красивые фото полярного сияния были опубликованы в группе «Весь Петрозаводск | Карелия».
«Северное сияние в деревне Нильмогуба, Лоухский район», — так в паблике обозначили локацию небесного явления.
Ранее были опубликованы чарующие фотографии заснеженной вершины в национальном парке «Паанаярви».
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