Полярное сияние озарило небо над городом в Карелии

Фото полярного сияния над Костомукшей опубликовали в сети.
Фото полярного сияния было опубликовано в тг-канале «Костомукшский дворик» сегодня, 27 октября.
Как уточнили в паблике, небесное явление было зафиксировано минувшей ночью.
Ранее специалисты предупредили о двух магнитных бурях, которые разыграется на Земле 26 и 27 октября.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание