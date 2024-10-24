Полярное сияние озарило небо над городом в Карелии

Фото полярного сияния над Костомукшей опубликовали в сети.

Фото полярного сияния было опубликовано в тг-канале «Костомукшский дворик» сегодня, 27 октября.

Как уточнили в паблике, небесное явление было зафиксировано минувшей ночью.

Ранее специалисты предупредили о двух магнитных бурях, которые разыграется на Земле 26 и 27 октября.