Полярное сияние развернулось в небе над севером Карелии

Ночное небо с сиянием сфотографировали в Костомукше.

Сполохи полярного сияния зафиксировал в небе над Костомукшей фотограф Андрей Сериков. Снимки были опубликованы в официальной группе Костомукшского городского округа.

Полярное сияние разернулось в небе над городом горняков в ночь на 14 сентября. В Костомукше была малооблачная погода, что позволило сделать прекрасные снимки.

Также чарующие снимки небесного явления были сделаны в Медвежьегорске.