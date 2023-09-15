Полярное сияние развернулось в небе над севером Карелии

Ночное небо с сиянием сфотографировали в Костомукше.
Сполохи полярного сияния зафиксировал в небе над Костомукшей фотограф Андрей Сериков. Снимки были опубликованы в официальной группе Костомукшского городского округа.
Полярное сияние разернулось в небе над городом горняков в ночь на 14 сентября. В Костомукше была малооблачная погода, что позволило сделать прекрасные снимки.
Также чарующие снимки небесного явления были сделаны в Медвежьегорске.
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