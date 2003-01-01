Полковник юстиции из Удмуртии возглавил Следственный комитет Карелии

Cотрудникам Следственного комитета Карелии представили нового начальника.
Приказ о назначении Максима Козлова руководителем Следкома Карелии подписал президент России Владимир Путин. Сегодня его представили сотрудникам ведомства.
Глава Карелии Артур Парфенчиков поприветствовал Максима Козлова. Он отметил большой вклад следователей в защиту и восстановление прав жителей республики, поблагодарил их за оперативную и ответственную работу и пожелал коллективу следственного управления под руководством Максима Козлова успехов в службе.
В ответном слове руководитель следственного управления Максим Козлов поблагодарил гостей за участие в мероприятии, выразил признательность руководству страны и ведомства за оказанное высокое доверие и заверил, что оправдает его.
Добавим, что Максим Козлов родился в 1983 году в Удмуртской Республике. Он окончил Удмуртский государственный университет, где получил юридическое образование. С 2012 по 2020 год Максим Козлов возглавлял второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Следкома Удмуртской Республики. Он имеет специальное звание полковника юстиции. С 2024 года он возглавлял ведомство в Самарской области, а в текущем году аналогичную должность занял в Кировской области.
Также Максим Козлов награжден знаком отличия «Отличник следственных органов», медалями «За безупречную службу» первой, второй и третьей степени, медалью «За заслуги», «300 лет первой следственной канцелярии» и «За верность служебному долгу». Кроме того, он почетный сотрудник СК РФ.
Напомним, в августе Карельский Следком возглавил полковник из Новгородской области Андрей Степанов. Сейчас он вернулся на прежнее место работы. Предыдущий руководитель Евгений Швец был освобожден от должности 31 июля. с 15 августа он была назачен федеральным инспектором по Санкт-Петербурга.