«Сердцеед»: искрометная комедия о том, как распутать любовный клубок в отдельно взятой деревне
17 октября, 18:15
Коммунальный разбор
Уйдет ли КЭО: ситуацию с вывозом мусора в Карелии обсудили в парламенте
17 октября, 17:00
Тема недели
В ноябре начнутся работы в бывших цехах Онежского тракторного завода
17 октября, 09:30
Переменная облачность: прогноз погоды в Карелии на 18 октября

Ситуацию с вывозом мусора в Карелии обсудили в парламенте

Студенты узнали, как очищаются сточные воды

Много пострадавших: военный микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе в Карелии

Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии

«Убийственный штраф»: бизнесмен Белуга оспаривает рекордный штраф в Верховном суде Карелии

Человек пострадал в ДТП на трассе в Прионежье

Музыку из японских аниме исполнят в «Ночь искусств» в Карелии

Поэт из Петрозаводска стал победителем московского фестиваля

«Ещё немного, и люди бы погибли»: карельские моряки спасли тонущую в Балтике яхту

Мошенники выманили у петрозаводчанки 400 тысяч рублей под предлогом «оцифровки архива»

Родные просят помощи в поисках пропавшей в Пудожском районе женщины

В Минкультуры Карелии прокомментировали информацию о ликвидации сортавальской «Школы искусств и ремесел»

На трассах Карелии из-за гололеда автомобили массово съезжают в кюветы

Долг вырос вчетверо: карельская фирма заплатит 200 тысяч рублей за неуплату штрафа ГАИ

Карельскому пожарному, который вытащил из горящего дома мужчину, вручили медаль

В карельской школе обнаружили муляжи мин времен Великой Отечественной войны

Правительство Карелии приобрело 386 квартир в новостройках для расселения аварийного жилья

В Петрозаводске начнут принимать ртутные лампы

В Карелии «детей войны» будут официально поздравлять с юбилеями

Одностороннее движение возобновили на Голиковке

МЧС Карелии напомнило правила движения в гололед

Карельский мрамор будут использовать при реставрации Исаакиевского собора

«Наушники под курткой»: петрозаводчанин дважды обокрал магазин в Петрозаводске на Кукковке

Банк России: в Карелии развивается туризм и растет производство бумаги

Нарушений строительных работ у здания филармонии в Петрозаводске не выявлено

МВД предупредило о новой схеме обмана с ошибочными переводами на карту

Лишённый прав водитель устроил погоню с полицией на трассе «Сортавала» в Пряжинском районе

В Петрозаводске благоустроили набережную Лососинки и создали новый бульвар

Главе Петрозаводска показали изменения на верхней Ключевой

23-летняя автоледи сбила переходившую через дорогу пенсионерку в Петрозаводске

При раннем бронировании квартиру в «Talojarvi. Город у воды» можно приобрести по минимальной цене

Мурманчанин похитил золотые украшения из карельского гостевого дома в Пудожском районе

Госавтоинспекция Карелии предупредила о гололеде на дорогах

«Охта Групп Карелия» приглашает на открытие нового пешеходного бульвара и набережной

Автомобиль сбил пожилую женщину на перекрёстке в Петрозаводске

139 000 ₽ за м² — ваша квартира в ЖК «Равновесие» уже ждёт вас

Новый ФАП начал работу в Суоярвском округе

Поисковики нашли останки красноармейца с Алтая, погибшего в Карелии

Культурное наследие под защитой: начинается ревитализация исторических цехов Александровского завода

Многодетная мама из Карелии завоевала титул на конкурсе «Миссис Вселенная-2025»

В Петрозаводске массово проверяют правила перевозки детей

Мясо с истекшим сроком годности продавали в Петрозаводске

В Госдуме предложили создать сеть медицинских хостелов

Пропавшую 14-летнюю девочку нашли в Петрозаводске

Тренер из Карелии будет готовить к Олимпиаде в Милане сборную Молдавии

Жителю Петрозаводска придется вернуть полученные в аренду земельные участки в Кондопожском районе

Помещения ликвидированной «Школы искусств и ремёсел» в городе Сортавала вернули в муниципальную собственность

В Госдуме предлагают ограничить использование пальмового масла

В Петрозаводске открылась фотовыставка монет эпохи Пушкина

В скандально известном психоневрологическом интернате Карелии назначили нового директора

Названы предварительные сроки проведения ЕГЭ в 2026 году

Опоры моста в одном из поселков Карелии стянули проволокой

Предприятие «Городской транспорт» объявило конкурс на поставку 10 новых автобусов

Фиджитал-спорт станет частью школьных уроков физкультуры

Клиентам Билайн в Карелии теперь доступен «Виртуальный номер»

Только трое из 37 стобалльников остались в Карелии

Последний в этом году рейс кометы в Сенную Губу состоится 19 октября

Девочку-подростка, избившую мужчину в Петрозаводске, освободили из-под стражи

На улице Гоголя в Петрозаводске начали расселять аварийные дома по программе КРТ

Заморозки до -2°С ожидаются в Карелии 17 октября

По факту жестокого убийства котёнка в Петрозаводске возбуждено уголовное дело

«Как хорошо все-таки жить»: пожарный из карельской Пяльмы спас человека из горящего дома

В аэропорту «Петрозаводск» вырастет стоимость парковки

Новый мировой судья назначен в Петрозаводске

На девять девчонок по статистике десять ребят: «Ростелеком» представил портрет карельского пользователя домашнего интернета

О пользе отдыха и вреде его отсутствия рассказали петрозаводские врачи

«Виртуальный помощник» сэкономил клиентам Билайна больше 300 лет на разговорах со спамерами

Нет колейности и выбоин: дорожники привели в порядок Советский мост

В преддверии Дня работников дорожного хозяйства Артур Парфенчиков вручил награды сотрудникам компании «ВАД»

В Петрозаводске разыскивают 14-летнюю девочку

В Петрозаводске участились случаи мошенничества с курьерами

Для жителей Карелии расширили возможности «голоса» с помощью ИИ-сервисов

В центре Петрозаводска изменится движение на Стародревлянском проезде

Реестр пострадавших дольщиков ИЖС сформируют в России

В Кемском районе мошенники похитили у жителя более 200 тысяч рублей

Прокуратура обжаловала «мягкий» приговор бизнесмену Белуге и требует для него 12 лет колонии

Депутаты поддержали снижение ставки по транспортному налогу для мощных катеров и лодок

В Петрозаводске открываются новые мобильные пункты вакцинации против гриппа

Парламент Карелии одобрил назначение Антона Фокина на пост главы Минэка республики

В Карелии за сутки горели три автомобиля

В Карелии ввели штрафы за публикацию данных о беспилотниках и военных объектах

В Петрозаводске пройдет выставка-раздача кошек «Теплые коты»

Предприятие «Карбон-шунгит» исключено из программы приватизации

Жительница Петрозаводска украла косметику на сумму 43 тысячи рублей

Две новые книги о древнем посёлке Куркиёки представят в Национальном музее Карелии

В России запретили автоматически списывать деньги за продление подписки

Артур Парфенчиков опубликовал видео, как Владимир Путин открыл участок трассы в Карелии

На озере Пяозеро в Карелии нашли тело утонувшего мужчины

«Добрый, светлый человек»: в ходе СВО погиб житель Костомукши Владимир Баша

В России могут расширить список опасных пород собак

Общественная палата выступила против законопроектов о запрете кормления бездомных животных

Почтовое отделение в поселке Пяозерский на севере Карелии отремонтируют

Жителя Пудожа будут судить за повторное вождение в пьяном виде

АКЦИЯ на квартиры в ЖК «Каскад» со скидкой до 1 000 000 ₽!

Нефтебазу в Петрозаводске оштрафовали за незаконную заправку теплоходов

Подростки из Петрозаводска избили двух человек и ограбили магазин

Секреты борьбы с осенней хандрой раскрыли в психиатрической больнице Карелии

На трассе из Карелии в Петербург перекроют автомобильное движение

В Костомукше мужчина ножом зарезал своего знакомого

В Петрозаводске «легковушка» устроила лобовое столкновение, выезжая со двора

Игорь Зубарев: «Карелия обновила важнейшую трассу благодаря помощи федерального центра»

Скелет древнейшего на Земле динозавра обнаружили в Южной Америке

«Убийственный штраф»: бизнесмен Белуга оспаривает рекордный штраф в Верховном суде Карелии
Сегодня 17:30 Суды
Предприниматель Леонид Белуга подал апелляционную жалобу в отношении приговора в виде полумиллиардного штрафа за дачу взятки в 2020 году.

фото: © Леонид Белуга

Предприниматель Леонид Белуга все-таки подал апелляционную жалобу на приговор Петрозаводского городского суда, который назначил ему самый большой в Карелии штраф в размере почти 500 миллионов рублей за дачу взятки. Бизнесмен просит полностью отменить обвинительный вердикт, о чем рассказали наши коллеги из издания «Фактор».

Несмотря на то, что срок подачи апелляции истек 15 октября, Белуга вместе с его адвокатом Дмитрием Ильиным ходатайствовали о восстановлении процессуального срока. Жалоба была подана в Верховный суд Карелии 16 октября вместе с апелляционным представлением прокуратуры. Хотя срок подачи апелляции истек на день раньше, Белуга и его адвокат Дмитрий Ильин ходатайствовали о восстановлении процессуального срока. Это значит, что осужденный и сторона защиты просили суд признать уважительной причину пропуска установленного законом срока для обжалования.

Обе апелляционные жалобы — от бизнесмена и его защитника — приняты к рассмотрению. Верховный суд республики должен оценить законность вынесенного приговора, который стал одним из крупнейших в Карелии по размеру штрафа за коррупционные преступления.

Напомним, ранее бизнесмен был осужден за дачу взятки экс-спикеру Петросовета Геннадию Боднарчуку в размере 8 миллионов 676 тысяч 550 рублей за помощь в решении вопросов, касающихся его бизнеса, в администрации Петрозаводска в 2020 году. В период судебных разбирательств Леонид Белуга утверждал, что взятки, которую ему инкриминируют, не было.

1 октября текущего года бизнесмена приговорили к штрафу в 499 млн 970 тысяч рублей за дачу взятки в особо крупном размере, который сам Белуга назвал   
«убийственным штрафом». Таким образом он избежал реального наказания, несмотря на требования прокуратуры приговорить его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в десятикратном размере суммы взятки — 86,7 млн рублей. 15 октября прокуратура обжаловала приговор и направила его в Верховный суд республики.

В 2022 году экс-спикер Петросовета был признан виновным в получении взяток. Геннадия Боднарчука приговорили к 15 годам колонии строгого режима и 100-миллионному штрафу, а после уехал на СВО.

 

