«Убийственный штраф»: бизнесмен Белуга оспаривает рекордный штраф в Верховном суде Карелии

Предприниматель Леонид Белуга подал апелляционную жалобу в отношении приговора в виде полумиллиардного штрафа за дачу взятки в 2020 году.

Предприниматель Леонид Белуга все-таки подал апелляционную жалобу на приговор Петрозаводского городского суда, который назначил ему самый большой в Карелии штраф в размере почти 500 миллионов рублей за дачу взятки. Бизнесмен просит полностью отменить обвинительный вердикт, о чем рассказали наши коллеги из издания «Фактор».

Жалоба была подана в Верховный суд Карелии 16 октября вместе с апелляционным представлением прокуратуры. Хотя срок подачи апелляции истек на день раньше, Белуга и его адвокат Дмитрий Ильин ходатайствовали о восстановлении процессуального срока. Это значит, что осужденный и сторона защиты просили суд признать уважительной причину пропуска установленного законом срока для обжалования.

Обе апелляционные жалобы — от бизнесмена и его защитника — приняты к рассмотрению. Верховный суд республики должен оценить законность вынесенного приговора, который стал одним из крупнейших в Карелии по размеру штрафа за коррупционные преступления.

Напомним, ранее бизнесмен был осужден за дачу взятки экс-спикеру Петросовета Геннадию Боднарчуку в размере 8 миллионов 676 тысяч 550 рублей за помощь в решении вопросов, касающихся его бизнеса, в администрации Петрозаводска в 2020 году. В период судебных разбирательств Леонид Белуга утверждал, что взятки, которую ему инкриминируют, не было.

1 октября текущего года бизнесмена приговорили к штрафу в 499 млн 970 тысяч рублей за дачу взятки в особо крупном размере, который сам Белуга назвал

«убийственным штрафом». Таким образом он избежал реального наказания, несмотря на требования прокуратуры приговорить его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в десятикратном размере суммы взятки — 86,7 млн рублей. 15 октября прокуратура обжаловала приговор и направила его в Верховный суд республики.

В 2022 году экс-спикер Петросовета был признан виновным в получении взяток. Геннадия Боднарчука приговорили к 15 годам колонии строгого режима и 100-миллионному штрафу, а после уехал на СВО.