Полное лунное затмение наблюдается в Карелии

Над Евразией взошла багровая кукурузная Луна

В небе над Евразией сегодня вечером, 7 сентября, началось второе в этом году лунное затмение — оно же последнее.

Как рассказали в паблике астрономического клуба «Астерион», в небе над Карелией Луна взошла в 19.28, а в 20.31 началась полная фаза затмения. В эти минуты, в 21.12, наблюдается максимальная фаза затмения.

Завершаться полная фаза будет в 21.53, а в целом затмение завершится в 23.55 вечера сегодня, 7 сентября.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ напомнили, что полное лунное затмение связано с Землей, которая перекрывает поступающий на Луну солнечный свет. Для наблюдателя на поверхности Луны в этот момент наступило бы солнечное затмение. Лунное затмение — одно из явлений, которое можно наблюдать невооруженным глазом, а также через телескопы, трубы, бинокли без какой-либо опасности для зрения.