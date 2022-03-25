«Полное мясо»: очевидцы рассказали о последствиях столкновения фур на трассе в Карелии (ВИДЕО)

ДТП с участием двух большегрузов произошло в субботу на трассе «Кола» в Карелии.
Об этом очевидцы происшествия рассказали в группе «Подслушано I Кемь» Вконтакте.
На видеозаписи с места аварии видны разбившиеся фуры.
«Полное мясо, но там, вроде все живы», — рассказал автор видео.
Как сообщалось ранее, из-за сильного снегопада на трассе «Кола» на несколько часов было перекрыто движения транспорта.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание