Полномочия обвиняемого в педофилии члена Общественной палаты Карелии Леонида Зябкина приостановлены

С 1 сентября приостановлены полномочия члена Общественной палаты Карелии Леонида Зябкина.

Об этом сообщается на сайте Общественной палаты Карелии. Напомним, Карельский общественник Леонид Зябкин был арестован за развратные действия с тремя подростками.

— Решением Совета Общественной палаты Республики Карелия полномочия члена палаты Зябкина Леонида Викторовича приостановлены на основании п. 1 ч. 2 ст. 11 Закона Республики Карелия от 03.11.2017 № 2169-ЗРК «Об Общественной палате Республики Карелия», — говорится в сообщении.

Напомним, что в отношении Зябкина возбуждено уголовное дело. Ему предъявлены серьезные обвинения, а именно статья 135 УК РФ — развратные действия, совершенные в отношении нескольких несовершеннолетних.

По информации «Столицы на Онего» Леонид Зябкин задержан за развратные действия с тремя (на данный момент) подростками 2009 и 2010 годов рождения (14-15 лет). Все пострадавшие — жители Петрозаводска. Сами события произошли в августе 2024 года в Муезерском районе в отряде в ходе одной из экспедиций. Не сразу, а спустя какое-то время один из подростков рассказал родителям о случившемся. Те в свою очередь пообщались с другими родителями и в итоге написали заявление в правоохранительные органы.