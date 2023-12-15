Полномочный представитель Президента России Александр Гуцан открыл Дни регионов Северо- Запада на выставке «Россия»

Александр Гуцан посетил экспозиции северо-западных субъектов страны, в том числе стенд Республики Карелия.

19 декабря на Международной выставке-форуме «Россия» стартовали Дни регионов Северо- Запада. В церемонии открытия принял участие Полномочный представитель Президента России в СЗФО Александр Гуцан.

Перед началом церемонии он посетил региональные стенды, в том числе и Карелии. Полпред познакомился с экспозицией республики, на которой представлен культурный, туристический и промышленный потенциал, пообщался с цифровым

аватаром Айно.

Дни регионов Северо-Запада начала Республика Коми. Напомним, День Карелии на выставке «Россия» пройдет 21 декабря. Для гостей подготовлена насыщенная программа, которая позволит поближе познакомиться с нашим уникальным северным краем.

Старт мероприятиям даст Глава республики в 11.00 в павильоне 75a. На открытии Дня региона Артур Парфенчиков

выступит с презентацией Карелии, расскажет об основных достижениях и ключевых направлениях развития

северного края.