Реклама

Большие семейные квартиры еще остались в последнем строящемся доме экологически чистого квартала «Свиристель»
15.12.2023 20:50
Стало известно, кто стал руководителем Сортавальского хлебокомбината
18.12.2023 15:14
Названы три самые востребованные профессии в России
18.12.2023 20:30
Обрушился мост через Мегрегу в Олонецком районе
18.12.2023 21:25
Врачи рассказали о состоянии упавшей с 7 этажа в Петрозаводске женщины
18.12.2023 15:28

Полномочный представитель Президента России Александр Гуцан открыл Дни регионов Северо- Запада на выставке «Россия»

Новости. Общество
13:16, 19 Декабря 2023
фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Новости партнеров

Александр Гуцан посетил экспозиции северо-западных субъектов страны, в том числе стенд Республики Карелия.

19 декабря на Международной выставке-форуме «Россия» стартовали Дни регионов Северо- Запада. В церемонии открытия принял участие Полномочный представитель Президента России в СЗФО Александр Гуцан.

Перед началом церемонии он посетил региональные стенды, в том числе и Карелии. Полпред познакомился с экспозицией республики, на которой представлен культурный, туристический и промышленный потенциал, пообщался с цифровым
аватаром Айно.

Дни регионов Северо-Запада начала Республика Коми. Напомним, День Карелии на выставке «Россия» пройдет 21 декабря. Для гостей подготовлена насыщенная программа, которая позволит поближе познакомиться с нашим уникальным северным краем.

Старт мероприятиям даст Глава республики в 11.00 в павильоне 75a. На открытии Дня региона Артур Парфенчиков
выступит с презентацией Карелии, расскажет об основных достижениях и ключевых направлениях развития
северного края.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.12.2023, 12:01
Финны массово записались к стоматологам и парикмахерам в Сортавале
16.12.2023, 08:30
Карельскую деревню с необычным расположением домов признали одной из самых живописных в России
15.12.2023, 22:00
Метеоролог объяснил, почему пришедший в Россию циклон получил название «Ваня»
13.12.2023, 22:00
Цены на отдых в популярной среди россиян стране рухнули вниз
14.12.2023, 16:47
Жители Карелии рассказали, насколько их волнует закрытие границы с Финляндией
18.12.2023, 10:45
Молодой ученый из Карелии нашел способ уменьшить вред от форелевых хозяйств

Чтиво

15.12.2023 14:36
Уроки выживания
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
Все мы помним из фильма «Властелин колец» встречу волшебника Гэндельфа и опасного противника в лице огненного демона Балгора в подземелье Мории.
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
архив чтиво

Медиа

И холод нипочем: в минувшие выходные в столице Карелии прошел масштабный фестиваль KareliaSkiFest
18.12.2023 15:43
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.