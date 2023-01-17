Полностью закрывается мост, соединяющий части крупнейшего поселка Прионежского района Карелии

Мост в Шуе полностью перекроют для ремонта — людей будет возить регулярный автобус.

В Минтрансе Карелии рассказали о ходе строительства моста через реку Шуя, соединяющего части Шуйского сельского поселения.

С 28 февраля движение пешеходов по мосту будет закрыто. Рядом с мостом, в районе примыкания улицы Полевая к региональной автодороге «Кола», км 435 — ст. Шуйская» будут установлены посадочные площадки, обозначенные соответствующими знаками. Кроме того, с Карелавтотрансом будет проработан вопрос организации ежедневных перевозок пассажиров на разные берега Шуи.

Перевозки начнутся 28 февраля. В Минтрансе заверили, что расписание составлено с учетом мнения жителей Шуи. Всего предполагается 6 оборотных рейсов: в 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 17.00 и 18.00 с улицы Полевая и через 20 минут от начала каждого рейса — обратно. Отходить автобус будет от магазина «Магнит».