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Новости. Политика
10:21, 18 Марта 2018

Половина избирательных участков Карелии транслируют ход голосования в интернете

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Видеонаблюдение организовано на территории 242 избирательных участков в Карелии.

По информации зампредседателя ЦИК республики Олега Кондрашова, 242 избирательных участках в Карелии оснащены веб-камерами. За ходом выборов на этих участках могут наблюдать все желающие. Видео в режиме реального времени транслируется на организованном "Ростелекомом" портале.

Трансляция началась в 08.00 с открытием избирательных участков. Накануне техника прошла комплексную проверку, сбоев в ее работе зафиксировано не было.

Трансляция продлится до завершения подведения  итогов на избирательных участках. Затем передача данных в режиме онлайн будет организована из территориальных избиркомов, где начнется этап подсчета голосов.

Также на 86 участках республики установлены электронные комплексы обработки бюллетеней.  В субботу, накануне дня голосования, КОИбы также прошли тестирование в режиме тренировки. Сегодня, за час до открытия избирательных участков, была проведена еще одна обязательная проверка техники. Работает сервисный центр, сотрудники которого в случае необходимости смогут оперативно устранить неполадки в работе комплексов. На этот период времени избиратели смогут воспользоваться обычной урной для голосования.

Кроме того, на территориях более чем 340 избирательных участков протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования будут изготовлены с машиночитаемым кодом (QR-кодом). Это позволит оперативно ввести данные протоколов в ГАС "Выборы".

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