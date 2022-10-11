Половина россиян поддерживает отмену новогодних корпоративов

В опросе участвовала тысяча человек из всех округов Российской Федерации, сообщили в компании SuperJob.

Каждый второй россиянин поддерживает отмену праздничных новогодних мероприятий, говорится в сообщении сервиса по поиску работы SuperJob. В опросе участвовали менеджеры по персоналу и граждане из всех округов страны.



Власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода отменили праздничные новогодние мероприятия. Согласно опросу SuperJob, 4 из 10 работодателей пока планируют новогодние корпоративы: 17% будут отмечать Новый год в офисе, еще 17% готовят вечеринку в ресторане, 1% планирует поездку за город, 4% выбрали другие варианты.



Отказ от новогодних корпоративов поддержали 52% россиян. За отмену массовых увеселений женщины выступают чаще мужчин: 56 и 48% соответственно.



Опрос проводился с 10 по 12 октября этого года. Участвовала одна тысяча человек из всех федеральных округов РФ.