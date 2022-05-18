Полпред президента России приехал в Карелию

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан сегодня приехал в Карелию.
Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
По его словам, программа поездки рассчитана на два дня.
Полпред побывает в технопарке «Южная промзона», на Литейном заводе и Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.
Также запланированы рабочие встречи с представителями органов власти республики.
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