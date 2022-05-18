Полпред президента России приехал в Карелию

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан сегодня приехал в Карелию.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.



По его словам, программа поездки рассчитана на два дня.

Полпред побывает в технопарке «Южная промзона», на Литейном заводе и Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.

Также запланированы рабочие встречи с представителями органов власти республики.