Александр Гуцан: Все преобразования направлены на обновление и развитие Карелии

На итоговом заседании Государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования Карелии 4 сентября выступил полномочный представитель Президента Российской Федерации в СЗФО, заместитель председателя Госкомиссии Александр Гуцан.

Как отметил Александр Гуцан, за время деятельности Госкомиссии проведена масштабная работа по восстановлению социально-экономического положения республики. Это строительство, ремонт и реконструкция социально значимых объектов в сфере культуры, образования, медицины, социальной защиты, спорта и экологии.

"Многое сделано для укрепления экономики, модернизации и строительства промышленных и сельскохозяйственных объектов, улучшения транспортной, коммунальной, энергетической инфраструктуры, повышения инвестиционной и туристической привлекательности региона", − отметил полпред.

Благодаря деятельности Госкомиссии, за эти годы в республику удалось привлечь значительный объем средств – не только из федерального бюджета, но и из внебюджетных источников.



"Все преобразования направлены на обновление и динамичное развитие республики, результатом которого должно стать заметное и ощутимое повышение качества жизни всех ее жителей", − подчеркнул полномочный представитель.

В дальнейшем особое внимание Александр Гуцан поручил уделить реализации национальных проектов и федеральной целевой программы развития региона, продленной по решению президента России на 2021 год.