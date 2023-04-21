Полпред президента в СЗФО проверил, как работает карельский филиал фонда «Защитники Отечества»

С 1 июня, когда в Карелии открылся филиал государственного фонда «Защитники Отечества», за помощью к его специалистам обратились 240 граждан. 165 из них уже оказано содействие, остальные вопросы требуют более длительной проработки.

28 июня фонд посетил полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. Совместно с вместе с Главой республики Артуром Парфенчиковым он побывал в зонах первичных консультаций и социального МФЦ, где вместе с сотрудниками филиала ведут прием специалисты профильных учреждений, юридических объединений, представители уполномоченного по правам человека и Комитета семей воинов Отечества.

Это позволяет оказывать бойцам СВО и их семьям поддержку по принципу «одного окна», рассказала полпреду руководитель филиала Ирина Бакунович. Большая часть уже поступивших обращений касается присвоения статуса ветерана боевых действий, получения юридической помощи, оформления документов для социальных выплат.

Помощь в получении мер господдержки оказывают социальные координаторы фонда, работающие в Петрозаводске и районах республики. До конца года их число увеличится.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента Владимира Путина, с 1 июня его филиал оказывает помощь ветеранам СВО и членам их семей в Карелии. Основной целью фонда является содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.