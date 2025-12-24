Польша перестанет признавать российские загранпаспорта старого образца

Польша с 1 апреля 2026 года перестанет признавать российские загранпаспорта старого, небиометрического образца.
С 1 января это правило начнет действовать для обладателей российских дипломатических и служебных паспортов без электронного чипа. Об этом сообщила Еврокомиссия.
Биометрический паспорт отличается наличием чипа с данными владельца — фотографией и отпечатками пальцев. Он выдается на десять лет, в то время как паспорт старого образца действует пять лет, и дает возможность безвизового или упрощенного въезда во многие страны.
Германия также перестанет признавать пятилетние загранпаспорта старого образца с 1 января, за исключением случаев, когда в таком паспорте уже есть действующая немецкая виза.
Ранее ряд других стран ЕС уже перестали принимать небиометрические российские загранпаспорта. В этот список входят Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Латвия и Литва. Литва делает исключение только для россиян, следующих транзитом в Калининградскую область или из неё.
Напомним, что с октября страны Шенгенской зоны начали вводить новую систему пограничного контроля с обязательной регистрацией биометрических данных.