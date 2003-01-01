Открывается граница Белоруссии с Евросоюзом

Польша открывает движение на пограничных переходах с Белоруссией.
Польша открывает пункты пропуска на границе с Белоруссией в ночь на 25 сентября, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на канцелярию польского премьера.
Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.
— Важная информация! Министр Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения на пограничных переходах с Белоруссией. Движение будет восстановлено в полночь со среды на четверг, — говорится в сообщении канцелярии.