Польский альпинист спустился на лыжах с Эвереста без кислородного баллона
Сегодня 21:00 Спорт
Поляк Анджей Баргель стал первым человеком, который поднялся и спустился на лыжах с горы Эверест без кислородных баллонов .

фото: © Бартломей Павликовский/Red Bull Content Pool

Это восхождение стало для Баргеля третьей попыткой, предыдущие две он предпринимал в 2019 и 2022 годах, пишет The Guardian.

Чтобы пройти «зону смерти» — участок выше 8000 метров, на котором кислорода настолько мало, что человеческий организм не может длительное время поддерживать жизнедеятельность — альпинисту потребовалось 16 часов. Достигнув вершины, Баргель начал спуск на лыжах. Его маршрут пролегал через стену Лхоцзе и ледопад Кхумбу, считающийся одним из самых опасных участков Эвереста. На этом участке его частично сопровождал дрон, которым управлял его брат Бартек.

— Само восхождение было тяжёлым и трудным. Никогда в жизни я не проводил столько времени на такой высоте, так что это само по себе было испытание, — сказал Баргель, — спуститься на лыжах с Эвереста без кислорода было моей мечтой, которая зрела во мне годами.

 

— Небо — это предел? Но не для поляков! — написал премьер-министр Польши Дональд Туск.

На высочайшую вершину мира Эверест (8848,86 м) взошли около 6000 человек, и лишь 200 из них обошлись без дополнительного кислорода. Несколько человек спустились на лыжах, но ни один из них не смог преодолеть непрерывный спуск без кислородных баллонов.

На вершине горы воздух настолько разрежён, что альпинисты получают лишь около трети кислорода, доступного на уровне моря. Это может привести к повреждению мозга, отёку лёгких и даже смерти. В 2018 году у Баргеля уже был рекорд. Он стал первым человеком, спустившимся на лыжах с пакистанской горы К2, второй по высоте вершины в мире.

