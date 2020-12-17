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Полсотни детей заразились коронавирусом в Карелии за одни сутки

Новости. Общество
11:59, 18 Декабря 2020
фото: © EPA-EFE/LUCA ZENNARO
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За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 50 случаев заболеваний коронавирусом у детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 17 декабря по статистике в Карелии было 22638 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2304 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 18 декабря, – уже 23032 ковидных больных, из которых 2354 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 50 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три пациента, 394 человека заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 23032 человек. Выздоровели – 15229. Умерли 136 пациентов.

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