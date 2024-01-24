Полтора десятка домов останутся без воды в райцентре Карелии

Жители Медгоры продолжают испытывать коммунальные сложности из-за аварии.

Как в социальной сети сообщили власти Медвежьегорского района, из-за ремонтных работ на улице Заводская в Медгоре отключат холодную воду в 14 домах.



Адреса следующие: бЗаводская, №№ 12, 14,16, 20; улица Советская №№ 1, 3, 5, 5-А, 7, 9, 11; улица Коммунаров, №№ 2, 4, 6.



Работы начнут 26 января в 13.00 и планируют закончить к 18.00.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что в центре приладожского города Карелии экстренно перекроют две улицы.