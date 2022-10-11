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Полтора миллиона подписок СберПрайм и СберПрайм+ уже оформили жители Северо-Запада

Новости. Общество
16:47, 09 Ноября 2022

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С момента запуска подписок СберПрайм и СберПрайм+ жители Северо-Запада воспользовались предложением 1,5 млн раз.

При этом почти половину подписок — 720 тысяч — подключили в 2022 году. Это в полтора раза больше, чем за 10 месяцев прошлого года. Чаще других подписки Сбера оформляют в Петербурге, Ленинградской и Вологодской областях.

«В этом году число подписчиков СберПрайм и СберПрайм+ в Карелии увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. И это не удивительно: в подписку входят сервисы, которые особенно нравятся жителям Карелии — подключение к онлайн-кинотеатру Окко и сервису доставки продуктов СберМаркет. Также очень привлекательно для пользователей в регионе начислениедо 10% бонусов от СберСпасибо при оплате на АЗС», — отметил Управляющий карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

Весной этого года Сбер улучшил условия подписок СберПрайм и СберПрайм+ для пользователей. Теперь подписчики получают 10% бонусов от СберСпасибо при оплате СберКартой проезда в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и аэроэкспрессах. Всем пользователям СберМобайл доступен бесплатный увеличенный пакет — 500 минут и 5 Гб интернета ежемесячно. СберМаркет  начисляет клиентам повышенные бонусы от СберСпасибо за покупки. Бонусами можно оплатить до 99% стоимости заказа в различных сервисах экосистемы Сбера, в том числе входящих в подписки СберПрайм и СберПрайм+, а также у партнёров программы лояльности СберСпасибо: в супермаркетах, АЗС, кафе и ресторанах, аптеках кинотеатрах, и на многие другие товары и услуги в различных регионах страны.

Согласно недавно проведенному аналитическому исследованию подписка СберПрайм+ возглавила рейтинг подписок в России во втором полугодии 2022 года по наполняемости сервисами.

В подписку СберПрайм+  входят те же сервисы, что и в СберПрайм, а также специальные условия по банковским услугам. Она включает в себя выгодные условия по СберКарте.

Подписки доступны в приложении СберБанк Онлайн. Зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, можно по-своему Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия подписки применятся, как только клиент авторизуетсяв сервисах по Сбер ID.

С 11 по 12 ноября 2022 года уже пятый раз Сбер проводит акцию «Зеленый день», приуроченную к 181-му дню рождения Сбера. С 10 ноября банк начнёт предлагать клиентам выгодные условия по своим продуктам, в том числе будет действовать скидка 50% на годовые подписки семейства СберПрайм. Также свои специальные предложения готовят компании-партнеры Сбера.

Все предложения Зелёного дня — на сайте акции.

Источник: ПАО Сбербанк
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