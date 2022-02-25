Полтора миллиона рублей перевели аферистам два жителя Карелии

Мошенники выманили огромные деньги у пенсионера женщины из Карелии, запугав потерей денег, сообщили в МВД Карелии.

Одной из жертв злоумышленников стал 83-летний житель Петрозаводска. Пенсионер объяснил полицейским, что ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка, предупредивший о том, что кто-то пытается взять на имя пенсионера кредит. Чтобы обезопасить хранящиеся в банке деньги, «специалист» посоветовал перевести их на специальный счет, что петрозаводчанин и сделал.

Больше «банкир» на связь не выходил, а узнавшие о случившемся родственники посоветовали пенсионеру обратиться в полицию. Всего петрозаводчанин потерял 680 тысяч рублей.

Похожим образом пострадала и 39-летняя жительница Медвежьегорска. После общения с мошенниками она установила на смартфон специальное приложение. Получив доступ к устройству, аферисты оформили на женщину 3 кредита в общей сумме 800 тысяч рублей, которые она перевела на разные номера телефонов.

В настоящее время по обоим заявлениям возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «мошенничество». Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.