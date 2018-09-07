Полтора миллиона квадратных метров газонов облагородили в Петрозаводске

Работники комбината благоустройства за лето облагородили газоны общей площадью более чем в полтора миллионов квадратных метров, сообщили в администрации Петрозаводска.

В ведении предприятия находятся покрытые травой территории, расположенные в местах отдыха – в парках, скверах и на площадях города, рядом с детскими игровыми площадками. На большинстве травянистых площадок скашивание производится два - три, а на некоторых – до десяти раз за сезон. К последним относятся места в центре города и популярные у туристов маршруты.

Как пояснила специалист управления благоустройства и экологии Татьяна Соголовская, в этом году по заявкам горожан рабочие комбината благоустройства (КБУ) дополнительно выкосили более 34 тысяч квадратных метров газонов в пешеходных зонах и на территориях отдыха. С начала лета специалисты КБУ оформили в городе три новых клумбы: на набережной Онежского озера, в Приозерном парке и неподалеку от створа улицы Ленинградской и набережной Варкауса.

Скашивание газонной травы и обрезку деревьев и кустарников в Петрозаводске ведет и ООО "ТехРент", уход за зелеными насаждениями во дворах и на придомовых территориях осуществляют управляющие организации города.

Специалисты отмечают, что выкашивание травянистой растительности будет производиться до окончания активного вегетативного сезона, которое обычно приходится на вторую декаду сентября.