Полторы сотни рыбаков-нарушителей вышли на лед Ладоги вопреки запрету

Спасатели и сотрудники ГИМС проверили ледовую обстановку Ладожского озера.

Около 150 рыбаков вышли на лед Ладожского озера вопреки запрету, пишет 47channel.ru.



В воскресенье, 28 января, сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и представители ГИМС в очередной раз проверили ледовую обстановку Ладожского озера. На льду спасатели обнаружили около 150 рыбаков-нарушителей.

Рейд проводили специалисты поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. К ним присоединились представители Государственной инспекции по маломерным судам.

Проверка прошла на Волховской губе Ладожского озера. Спасатели провели профилактические беседы с рыбаками, которые вышли на ледовое покрытие водоема.

Издание 47channel.ru напомнило, что в Ленобласти действует запрет выхода и выезда на лед водоемов.