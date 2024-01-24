Полторы сотни рыбаков-нарушителей вышли на лед Ладоги вопреки запрету

Спасатели и сотрудники ГИМС проверили ледовую обстановку Ладожского озера.
Около 150 рыбаков вышли на лед Ладожского озера вопреки запрету, пишет 47channel.ru.
В воскресенье, 28 января, сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и представители ГИМС в очередной раз проверили ледовую обстановку Ладожского озера. На льду спасатели обнаружили около 150 рыбаков-нарушителей.
Рейд проводили специалисты поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. К ним присоединились представители Государственной инспекции по маломерным судам.
Проверка прошла на Волховской губе Ладожского озера. Спасатели провели профилактические беседы с рыбаками, которые вышли на ледовое покрытие водоема.
Издание 47channel.ru напомнило, что в Ленобласти действует запрет выхода и выезда на лед водоемов.
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