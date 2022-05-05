890x80
Реклама
Как правильно распределить семейный бюджет в непростые времена
05.05.2022 00:01
Новый вид сарафанного радио. Что это?
04.05.2022 11:05
Парфенчиков пригласил Аронову на рыбалку в Карелии
05.05.2022 11:06
В Петрозаводске найдена пропавшая трое суток назад девушка
Сегодня 00:23

Полторы тысячи жителей Карелии стали жертвами пандемии коронавируса

Новости. Общество
09:27, 06 Мая 2022
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

Новости партнеров

Еще один умерший от COVID-19 был зарегистрирован в Карелии — таким образом, общее число жертв пандемии составило 1500 человек.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1500 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На 6 мая в Республике Карелия зарегистрированы 134388 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17626 детей.

За прошедшие сутки выявлены 55 инфицированных (3 — дети), из них непривитых — 44 (80%).

В ковидных стационарах получают лечение 256 пациентов, в состоянии средней тяжести — 225 человек, в тяжёлом — 30 (из них непривитых — 30).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 1 крайне тяжёлого больного.

Выздоровели с начала пандемии 131890 человек, за последние сутки — 73.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.05.2022, 16:27
«Приезжает водитель к поставщику в Финляндии. Ему отвечают, нет, мы грузить не будем»
29.04.2022, 18:07
Самый богатый депутат Заксобрания Карелии заработал за год более 200 млн рублей
03.05.2022, 08:48
Сергей Маковецкий в Петрозаводске: «Не помню, когда ещё на премьерах так принимали спектакли, как сегодня»
03.05.2022, 15:00
«У меня не осталось ничего в России»: Олег Тиньков попрощался со своим банком и заявил, что «забирает из страны» бренд Tinkoff
04.05.2022, 12:49
Бывшую правительственную дачу в Карелии приватизируют в состоянии разрухи
01.05.2022, 13:47
Спикер Петросовета в шоке: две женщины ночью «глумились над чувствами жителей Петрозаводска» (ВИДЕО)

Чтиво

05.05.2022 13:00
Уроки выживания
«Как раньше уже не будет»
Стоит ли ждать дефолта, сколько нужно держать при себе наличных средств и что всё-таки делать с инфляцией и сбережениями? — советы экономиста из Карелии.
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
21.04.2022 15:47
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске почтили память погибших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
26.04.2022 13:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.