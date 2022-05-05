Полторы тысячи жителей Карелии стали жертвами пандемии коронавируса

Еще один умерший от COVID-19 был зарегистрирован в Карелии — таким образом, общее число жертв пандемии составило 1500 человек.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1500 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На 6 мая в Республике Карелия зарегистрированы 134388 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17626 детей.

За прошедшие сутки выявлены 55 инфицированных (3 — дети), из них непривитых — 44 (80%).

В ковидных стационарах получают лечение 256 пациентов, в состоянии средней тяжести — 225 человек, в тяжёлом — 30 (из них непривитых — 30).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 1 крайне тяжёлого больного.

Выздоровели с начала пандемии 131890 человек, за последние сутки — 73.