Полтысячи школьников Сортавалы побывали на Валааме в 2025 году

Они познакомились с духовным и историческим наследием Валаама в рамках экскурсионных поездок, организованных при поддержке монастыря.

Около 500 школьников Сортавальского округа посетили остров Валаам в 2025 году. Поездки стали возможны благодаря сотрудничеству с Валаамским монастырем. Об этом сообщил на странице Сергей Крупин, глава Сортавальского муниципального округа.



Во время путешествия ребята знакомились с историей монастыря и родного края. С помощью «Пушкинской карты» школьники посещали музейную экспозицию в Каретно-конюшенном доме, памятник морякам Ладожской флотилии. А также территорию храмового комплекса, включая Спасо-Преображенский собор и Никольский скит.

Ранее памятник «Валаамский юнга» открыли на острове Валаам.