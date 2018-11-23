Получат ли бюджетники новогоднюю зарплату вовремя?

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Спикер Петросовета Геннадий Боднарчук рассказал, выдадут ли городским бюджетникам декабрьскую зарплату до наступления нового года.
В Петрозаводском городском совете утверждают, что все бюджетники карельской столицы получат декабрьскую зарплату вовремя, то есть до наступления 2019 года.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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