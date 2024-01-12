Получатель соцуслуг из карельских «Черёмушек» отправится обучаться ремеслу уборщика в Ленобласть

Мужчина успешно прошел профпробы в ГАПОУ «Мультицентр социальной и трудовой интеграции».

В «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» города Всеволожска для прохождения обучения по профессии уборщик служебных помещений отправился Константин Х., ранее проживающий в психоневрологическом интернате «Черемушки» Кондопожского района Карелии. Об этом сообщили на официальном портале республики.

Как рассказали в источнике, мужчина из группы сопровождаемого проживания интерната успешно прошел профпробы в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции», что позволило ему в ближайшее время поехать на учебу во Всеволожск. Обучение рассчитано на полгода.

Константин держит связь с интернатом, рассказывает, где живет и присылает фотографии.

В источнике подчеркнули, что все прошедшие обучение в Мультицентре были трудоустроены в организации Республики Карелия.