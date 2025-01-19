Получателям соцпенсии на севере хотят компенсировать проезд к месту отдыха

Еще одна категория пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, может стать обладателем компенсации расходов на проезд к месту отдыха и обратно.

Неработающие пенсионеры-северяне, получатели страховой пенсии по старости или по инвалидности, имеют право раз в два года получить компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. Но те, кто «заработал» лишь социальную пенсию, не могут претендовать на данную льготу. Сахалинская областная дума решила исправить эту несправедливость и внесла в Госдуму законопроект о расширении круга получателей компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Об этом пишет «Парламентская газета».

Авторы законопроекта предлагают оплачивать проезд неработающим пенсионерам и неработающим инвалидам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, вне зависимости от вида получаемой ими пенсии. Правительство РФ должно определить размер, условия и порядок компенсации данных расходов.

По словам сенатора Игоря Зубарева, пенсионеры в Карелии, отправляющиеся на отдых, активно пользуются возможностью оплатить билеты. Причем они нередко сочетают несколько видов транспорта по пути к месту отдыха. Им компенсируют расходы как на бензин, если они путешествуют на автомобиле, так и оплачивают стоимость проезда на поезде, самолете, автобусе.

«В 2024 году Отделение Социального фонда по Карелии компенсировало расходы на проезд к месту отдыха более чем 10 тысячам пенсионеров. Если северяне-обладатели социальной пенсии получат право на компенсацию, число обращений в карельское Отделение СФР вырастет. Люди, которые могут рассчитывать на выплаты чуть выше прожиточного минимума, нуждаются в такой помощи», - отметил сенатор.