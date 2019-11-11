Получи вид на жительство при покупке квартиры в Испании

Купить квартиру за границей не каждый может себе позволить. Но при большом желании все возможно.

Не нужно пугаться другой страны, языка, законодательства и цен. Все это кажется невесомым до тех пор, пока вам не захочется воплотить мечту – купить дом или квартиру, например, в солнечной Испании. Разумеется, трудностей много. Ну а разве их должно мало?

Те, кто много путешествует, знают, что недвижимость за рубежом стоит намного дешевле, чем в России. Трудности могут возникнуть при выборе страны, ну а позже – из-за незнания налогового законодательства, процессов регистрации сделок, правил пользования недвижимостью и много другого. Но все решаемо – нужно лишь обратиться к международному брокеру недвижимости Tranio, который не просто поможет подобрать недвижимость, лучших поставщиков услуг, а также проконсультирует, как получить вид на жительство в странах Европы и США.

Недвижимость в Испании, стране солнечных пляжей, паэльи, корриды, и фламенко, – прекрасный вариант. Испания – одно из самых подходящих мест для покупки недвижимости, потому что именно здесь у вас есть возможность получить вид на жительство при покупке жилья, можно побывать на сотнях пляжей, познакомиться с богатой культурой, а самое главное без проблем летать на родину.

В Валенсии располагается «русская столица» Испании – город Торревьеха. За счет удачного местоположения в городе приятный климат – не очень жарко летом и тепло зимой. Пляжи Торревьехи растянулись на 25 км вдоль побережья Средиземного моря. На весь мир прославились соляные озера Salinas de Torrevieja и Salada de la Mata – розового и изумрудного цветов.

Купить квартиру в Торревьехе будет верным решением. Вне зависимости от возраста, вы будете чувствовать себя там «на месте»: проводить теплые вечера на берегу моря, наслаждаться красотой города, его музеями, дворцами и парками, ходить с детьми в аквапарк, заниматься дайвингом, есть свежие морепродукты, фрукты с плантаций, хорошо провести время на традиционных праздниках Девы Кармен, Страстной недели и на фестивале «Хабанерас».

Цены на квартиры, апартаменты, виллы, таунхаусы расчитываются от 1,3 тысяч евро/м². К примеру, апартаменты в Торревьехе можно купить и за 40 тысяч евро, а пентхауса в 150 метрах от пляжа с бассейном и садом за 500 тысяч евро. Специалисты помогут вам оформить документы всего за 3 месяца. У вас есть возможность взять кредит на покупку недвижимости в Торревьехе от 2,5 % годовых на срок до 30 лет.

Справка для покупателя:

- гербовый сбор от 1,5 до 1,8 %;

- расходы на содержание от 1-2 % от стоимости объекта в годж

- преимущества при получении ВНЖ за покупку недвижимости от 500 тысяч евро;

- доходность 3,75-6,85 % годовых.

На сайте Tranio можно получить всю необходимую информацию, связавшись с менеджером. Отправьте заявку с пожеланием, а специалисты вышлют вам предварительную подборку объектов. Менеджер вас проконсультирует в офисе или по Skype: обсудит процедуру оформления сделки, вопросы, связанные с содержанием недвижимости, получением ипотеки и другое. Специалисты Tranio познакомят вас с агентствами недвижимости и застройщиками, а также предоставят конкретные предложения.

Заглянув в разделы, вы легко найдете подходящий вариант. Хотите посмотреть квартиры, нажмите на раздел «квартиры, апартаменты». Также можно посмотреть дома, виллы, коттеджы, таунхаусы и коммерческую недвижимость. В зависимости от вашего бюджета выберите нужную вам ценовую категорию. Вы самостоятельно можете решить, что вам нужно: бассейн, собственный пляж, сад, парковка, вид на море, озеро, горы, необходимая площадь, количество спален, ванных комнат и многое другое.

Отложите свои дела, вспомните о мечтах и дерзайте. Новая квартира на берегу моря в Торревьехе согреет вашу душу. Обратитесь в Tranio и станьте счастливчиком – владельцем прекрасной недвижимости в Испании.

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