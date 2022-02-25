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Получить бесплатный «арктический гектар» в Карелии захотели более 1,8 тыс. человек

Новости. Общество
12:35, 02 Марта 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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В Управление Росреестра по Республике Карелия поступило более 1,8 тыс. заявлений от желающих принять участие в программе «Арктический гектар».

Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 24. Карелия» заместитель руководителя Управления Татьяна Полякова.

По ее словам, из общего числа заявок по 182 приняты решения о постановке земельных участков на кадастровый учет. Заключено 87 договоров о праве безвозмездного пользования — это те «арктические гектары», которые уже реально предоставлены заявителям.

Ранее министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская сообщила, что заявители должны заплатить за проведение кадастровых работ, в среднем, около 40 тыс. рублей.

Участки можно получить в Лоухском, Кемском, Беломорском, Сегежском, Калевальском муниципальных районах и Костомукшском городском округе.

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