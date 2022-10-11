Получить бесплатный участок в Карелии по программе «Гектар в Арктике» захотели более 3 тыс. человек

В Минимущества Карелии поступило более 3 тыс. заявлений от жителей республики и других регионов России, которые хотят получить земельные участки по программе «Гектар в Арктике».

По сообщению министерства, по числу поданных заявок республика лидирует среди регионов России, которые тоже участвуют в программе. На долю Карелии приходится около 30% всех заявок.

Кроме Карелии в программе участвуют Мурманская область, Коми, Красноярский край, Архангельская область, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В Карелии «арктические гектары» выдают в Лоухском, Кемском Беломорском, Сегежском, Калевальском районах и Костомукшскком городском округе.