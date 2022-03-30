Получите немало плюсов: глава Карелии Артур Парфенчиков рекомендует зарегистрироваться на сайте ГИС ЖКХ

«Тем, кто еще не зарегистрирован на сайте ГИС ЖКХ, рекомендую – получите немало плюсов», - сказал Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков рекламирует сайт ГИС ЖКХ, рассказывая о его плюсах: среди очевидных – оплата ЖКУ, актуальная информация о тарифах, нормативах, сроках проведения капремонта.

"Можно узнать, на какие цели и сколько средств расходует ваша управляющая компания. Или, например, напрямую обратиться в УК с вопросом, заявкой и даже подать на неё жалобу. Ответ придёт в сжатые сроки", - перечислил Парфенчиков.

Также, отметил глава республики, на сайте можно получить субсидию на оплату коммунальных услуг: органы соцзащиты без вашего участия подготовят нужные документы .

Открыть свой кабинет в ГИС ЖКХ просто – всего три шага.

В помощь глава прикрепил инструкцию.