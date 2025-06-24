Получившего страшный удар током петрозаводского подростка выписали из больницы

Энергетики подробно рассказали о той самой подстанции, из-за которой 14-летний школьник лишился ноги. Что не сходится с версией отца?

14-летнего Демьяна, который из-за удара током лишился ноги, выписали из больницы в Москву. Он будет продолжать лечение в Петрозаводске. Тем временем, компания «ОРЭС-Петрозаводск», которая обслуживает опасную подстанцию, подробно изложила для «Столицы на Онего» свою версию случившейся трагедии.

Как мы уже рассказывали, 23 июня вечером подросток гулял с друзьями и зашел в заброшенное здание на территории бывшего цветочного питомника комбината благоустройства на Лососинском шоссе. «Заброшка» оказалась действующим электротрансформатором. Школьник получил сильнейший удар током и в итоге потерял ногу.

«Столица на Онего» выяснила, что обслуживанием этого электротрансформатора занимается компания «ОРЭС-Петрозаводск». Мы задали вопросы о состоянии здания и по ЧП с подростком пресс-службе компании. Нам сразу дали короткий комментарий, но для получения более подробной информации попросили написать запрос, что мы и сделали. На днях пришел ответ. В нем есть очень интересные факты не только о случившемся, но и о заброшке, где расположена опасная подстанция.

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