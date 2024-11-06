Получившей перелом у магазина жительнице Карелии выплатят компенсацию в три раза больше изначально установленной

Прокуратура в судебном порядке добилась увеличения суммы компенсации морального вреда в пользу жительницы Кемского района.

Прокуратура Кемского района провела проверку по обращению местной жительницы: женщина получила травмы, упав с лестницы.



Надзорный орган установил, что в январе текущего года кемлянка поскользнулась и упала при спуске с лестницы у продуктового магазина. В результате женщина получила перелом плечевой кости и проходила длительное лечение.



Действуя в защиту прав обратившейся, прокурор направил в суд иск о взыскании с магазина компенсации морального вреда. В итоге суд взыскал в пользу женщины 50 тысяч рублей.



Не согласившись с решением суда, прокурор принес на него апелляционное представление.



Верховный суд Карелии удовлетворил требования прокурора, увеличив сумму компенсации до 150 тысяч рублей, а также взыскал с ответчика штраф 75 тысяч рублей за нарушение прав потребителей.



Исполнение судебного решения находится под контролем прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.